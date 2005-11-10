Il Monza chiude in vantaggio il primo tempo dello scontro salvezza contro la Fiorentina, valido per la dodicesima giornata di Serie A. All'intervallo il risultato è di 1-0 per la formazione di Ivan Juric, grazie al calcio di rigore trasformato da Varela al 44'. Una rete pesantissima per i brianzoli, reduci da quattro sconfitte consecutive e chiamati a conquistare punti per risalire dal diciottesimo posto. La Fiorentina di Paolo Vanoli, invece, paga caro un episodio nel finale di una frazione in cui aveva costruito diverse opportunità per passare in vantaggio.

Fiorentina pericolosa, Thiam salva il Monza in avvio

La partita comincia su ritmi elevati, con entrambe le squadre aggressive in fase di pressione. Al 7' arriva la prima grande occasione: Thiam sbaglia completamente il rinvio, regalando il pallone a Oulai, ma riesce a rimediare con un grande intervento sulla conclusione immediata del centrocampista viola. La Fiorentina insiste e al 15' sfiora il vantaggio con Ndour, anticipato dall'uscita del portiere brianzolo sul cross di Mastantuono. Al 21' è invece Jimenez a impegnare Thiam con un destro potente dal limite. Al 28' Vanoli è costretto al primo cambio: Viery accusa un problema al flessore e lascia il posto a Ranieri.

Varela decide dal dischetto: Monza avanti al 44'

Con il passare dei minuti cresce anche il Monza, che al 35' costruisce una buona occasione con Birindelli: il suo rasoterra sul primo palo viene respinto da De Gea. La Fiorentina risponde al 42' con una conclusione dalla distanza di Joao Mario, neutralizzata da Thiam. Due minuti più tardi arriva l'episodio che cambia il risultato: Oulai intercetta con il braccio largo un tiro di Varela e l'arbitro assegna immediatamente il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso portoghese, che non lascia scampo a De Gea con una conclusione potente sotto l'incrocio dei pali. Il Monza trova così il vantaggio proprio allo scadere del primo tempo, costringendo la Fiorentina a inseguire nella ripresa.