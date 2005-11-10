È in corso a Torino la presentazione del documentario realizzato da Sky dedicato a Giampiero Boniperti dal titolo "Giampiero Boniperti - L'unica cosa che conta". Nel corso del documentario, che andrà in onda su Sky, ha parlato anche Michel Platini

"L'Avvocato lo sapeva. Boniperti poteva gestire la società e farle vincere titoli. Hanno fatto cose meravigliose. La squadra giocava un bellissimo calcio. Nel mondo era piacevole da vedere.

Un grande personaggio della Juve, una bandiera eterna della Juve. La più bella vittoria è stata passare cinque anni qui. Ringrazio sempre l'Avvocato e Boniperti per avermi portato qui.

In Francia avevamo un ricordo del calcio italiano degli anni Sessanta. Prima che Boniperti andasse a vedere il mio agente, della Juve non avevo mai sentito parlare. Mi sono informato, poi. Il 30 aprile '82 sono venuto qui per chiacchierare. Alla fine ho firmato il contratto.

Ho conosciuto Boniperti il giorno in cui ho firmato il contratto, non sapendo nulla della Juve, o pochissimo. Giampiero era un presidente, non un ex calciatore: era il Presidente. Col tempo è stata la bandiera immortale della Juventus. Lui è stato calciatore e presidente e ha fatto cose meravigliose.

Ho conosciuto il manager. Quando sei dirigente devi trovare il giusto mezzo, duro e simpatico. Ci sono dei caratteri che hanno responsabilità, come Trap e Boniperti. L'ho visto di più quando le cose andavano male.

Eravamo molto diversi sul gioco. Aveva un gioco molto bonipertiano, io più francese, differente. Non eravamo d'accordo sul modo di giocare. Per il presidente era il derby il match più importante. Lo sentiva, lo pativa. Era la fine del mondo.

Una volta sono andato con Boniek per dire a Boniperti: «Ce ne andiamo, noi giochiamo diversamente». Nei primi mesi le cose non andavano bene, i due stranieri non si erano integrati. Poi abbiamo giocato contro il suo modo di giocare… e abbiamo vinto!

Vincere? Vuol dire tutto. Bisogna vincere. Si deve vincere. Mi aveva chiesto di essere il «terzo straniero», ma io ero il primo! Aveva ragione, non si può essere sentimentali quando guidi una squadra così. Ero arrabbiato lì per lì, poi ho capito.

Quando ho dato l'addio, ho detto tutto quello che potevo dire. È la bandiera eterna della Juventus".