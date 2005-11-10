È in corso a Torino la presentazione del documentario realizzato da Sky dedicato a Giampiero Boniperti dal titolo "Giampiero Boniperti - L'unica cosa che conta". Nel corso del documentario, che andrà in onda su Sky, ha parlato anche Antonio Cabrini

L'impatto fu forte. Capii subito il personaggio e soprattutto l'importanza del personaggio. Più passava il tempo, più capivo. Grande giocatore e dirigente. Non lo fregavi. Non raccontavi storie tanto per: era stato calciatore, capiva. Non stavi lì a raccontargliela. Era preciso e non potevi fregarlo. Era stato calciatore prima di me e di altri. Sapeva benissimo il significato della Juventus.

Avevamo un buonissimo rapporto. Ero figlio di un agricoltore, proprietario terriero, come lui. Ci capivamo bene. Mi chiese: «Chi sono questi?», indicando la foto del Torino. Disse: «Se noi arriviamo dietro questi, per noi è un grande fallimento. Per noi arrivare secondi è un grandissimo fallimento. Sei qui per vincere o rassegnarti alla situazione?». «Presidente, sono qui per vincere».

Mi chiedeva di firmare sempre in bianco e poi era il doppio. Dopo il legamento crociato, venne a trovarmi e, prima di andare via, tirò fuori un foglio bianco: «Tu ti ricordi i primi tre anni della Juventus, quando venivi a Villar e ti dicevo di firmare in bianco? Questo è il contratto dell'anno prossimo. Io te lo firmo, fai tu la cifra, che giochi o meno, questo è il tuo contratto. A te».