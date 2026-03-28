De Bruyne sul caso Lukaku: "A Napoli viene tutto amplificato, ma non conosco i dettagli"

Dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti, Kevin De Bruyne non si sottrae alle domande sul momento delicato che coinvolge il connazionale Romelu Lukaku e il Napoli. Il centrocampista, reduce a sua volta da un lungo stop, ha offerto una lettura lucida della situazione, senza entrare troppo nei dettagli ma lasciando intendere le difficoltà.

“A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato”, ha spiegato in conferenza. “Non conosco i dettagli, ma è chiaro che la situazione di Rom è complicata. Si è infortunato e non è stato al meglio. Spero che Romelu torni il prima possibile”. Poi il paragone tra i due percorsi di recupero: “Io ho fatto una riabilitazione completa in Belgio, lui metà ad Anversa e metà a Napoli. Quando ci sono due prospettive diverse, diventa difficile lavorare insieme. Non è l’ideale per essere al top”.

De Bruyne ha poi fatto il punto sulla propria condizione: “Sto prendendo ritmo, ho già giocato più di quanto pensassi. Mi alleno con la squadra da quattro settimane e mi sento bene”. Sul futuro, nessuna intenzione di fermarsi: “Non penso di lasciare la nazionale dopo il Mondiale, finché starò bene continuerò”. Infine uno sguardo alla sfida con gli Stati Uniti: “Abbiamo visto che giocano in modo aggressivo, vorranno dimostrare il loro valore”. Parole da leader, in un momento in cui anche la fascia da capitano potrebbe finire sul suo braccio.