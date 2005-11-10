Napoli, costi aumentati nell'ultimo anno di Conte: monte-ingaggi cresciuto del 21,3%TMW
Pierpaolo Matrone
Il Napoli investe sempre di più sulle retribuzioni. È quanto emerge dal bilancio chiuso al 30 giugno 2026, che certifica una crescita significativa dei costi sostenuti dalla società di Aurelio De Laurentiis per il personale. La spesa complessiva ha raggiunto quota 172.349.169 euro, a fronte dei 142.071.554 euro dell'esercizio precedente. Un aumento di circa 30,3 milioni, equivalente al 21,3%, riconducibile soprattutto alla crescita degli ingaggi dei calciatori.
Napoli, gli stipendi dei tesserati sfiorano i 162 milioni
La componente più rilevante riguarda proprio salari e stipendi dei tesserati, passati dai 132,9 milioni della stagione 2024/25 agli attuali 161,9 milioni. Una differenza di quasi 29 milioni che rappresenta oltre il 95% dell'incremento complessivo del costo del personale. Numeri che testimoniano il peso degli investimenti effettuati dal club azzurro per la costruzione della rosa.
In crescita anche gli altri costi: il dettaglio del bilancio
L'aumento delle spese non riguarda esclusivamente i calciatori. Le retribuzioni degli altri dipendenti sono salite da 2,9 a 3,38 milioni di euro, mentre gli oneri sociali hanno raggiunto quota 4,88 milioni, contro i precedenti 4,06. A completare il quadro ci sono circa 456mila euro di trattamento di fine rapporto e 287mila euro di indennità di fine carriera. Un incremento generalizzato che rende sempre più centrale la gestione del monte ingaggi negli equilibri economici del Napoli.