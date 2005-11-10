Chi è Federico Coletta: emigrato al Benfica per giocare, l'Under 20 e Nunziata ringraziano

Gli 'italians', cioè i calciatori italiani che giocano all'estero per motivi di opportunità sono e saranno sempre più una colonna della Nazionale e delle varie selezioni giovanili: Federico Coletta è sicuramente uno degli esponenti principali della categoria. Oggi è stato proprio lui, con una staffilata di destro dalla media distanza, a decidere la sfida contro la Svizzera ad Abano Terme, con l'Under 20. Dopo un percorso lineare da romano e calciatore della Roma, nell'estate 2025 la chiamata del Benfica ha cambiato le cose, con Mourinho che si è speso personalmente per convincere il centrocampista a scegliere il Portogallo come meta futura per la sua crescita.

Ma al Benfica Coletta gioca? Nì

Tuttavia, la scelta di trasferirsi in Portogallo non ha ancora portato ad un esordio in massima divisione (sarebbe stato diverso in Italia? Difficile): al momento Coletta conta 5 presenze con il Benfica B, che gioca in Liga Portugal 2, la seconda divisione del campionato portoghese, mentre limitandosi solo a quest'anno ha giocato 4 volte in Under 23 realizzando anche 3 gol (da centrocampista, ndr). Sembra insomma fuori scala per il campionato giovanile, ma nella B portoghese ha comunque giocato pochissimo. E' presto per tirare le somme, ma se dopo due anni non avrà totalizzato un buon numero di minuti tra i professionisti, la coraggiosa scelta di due estati fa andrà rigiudicata in modo diverso.

Le caratteristiche tecniche

Si tratta di un centrocampista moderno: versatile e dinamico, capace di giocare da mezzala box-to-box, trequartista d’inserimento o esterno destro che rientra. Si distingue per agilità, baricentro basso, pulizia tecnica nello stretto, inserimenti e qualità sotto porta. Si ispira a Pedri ed è considerato uno dei migliori talenti italiani classe 2007. Al Benfica sta crescendo in un ambiente tecnico e offensivo, con l’obiettivo di affermarsi ai livelli più alti.