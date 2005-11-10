Deeney demolisce Lucca: "Tra i peggiori attaccanti mai visti, è fortunato a fare il calciatore"

Non è un periodo facile per Lorenzo Lucca. Le sue brutte prestazioni con il Napoli sono finite al centro di feroci critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori e ad aggiungere ulteriore carne al fuoco c'è stato anche il battibecco con De Bruyne durante la gara di Champions League contro il Porto che ha fatto il giro del mondo.

Ne hanno parlato anche negli studi di CBS Sports, dove è intervenuto l'ex attaccante inglese Troy Deeney che è stato durissimo con Lucca: "Con tutto il rispetto possibile, ma è fortunato a fare il calciatore. È uno dei peggiori attaccanti che abbia mai visto".

L'ex Watford è tornato anche sul litigio con De Bruyne del Do Dragao. "Ha detto a Kevin De Bruyne, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere nel calcio, di andare a fan***o", ha detto Deeney incredulo, che ha poi aggiunto: "Smetti di guardarti intorno e di parlare. Inizia a lavorare duramente. È l'unica cosa che devi fare. Puoi lamentarti oppure semplicemente stare zitto, fare il tuo lavoro e guardare i risultati alla fine. Questi giocatori parlano troppo. È sempre colpa di qualcun altro".