Napoli, c'è già massima pressione ed Allegri è pronto al cambio modulo

Si torna al Maradona ed il Napoli riparte già sotto la massima pressione. Dopo una sosta carica di polemiche e malumori per l'inizio di stagione, che ad oggi vale una metà classifica con dati molto negativi in entrambe le fasi di gioco, la squadra di Max Allegri riceve il Frosinone - rivelazione invece di questa prima parte - ed ha un solo risultato a disposizione per non acuire le difficoltà ed aprire a quel punto anche una vera e propria crisi. Il Maradona, che torna sold-out, dovrà tendere una mano ad una squadra apparsa in difficoltà, lontana dalla formazione tipo per ulteriori assenze e quasi disinnescata a livello offensivo con numeri molto negativi (13ª per tiri in porta e xG creati) in nome di un equilibrio e di alcune fasi di passività che comunque non hanno dato solidità (15ª per tiri subiti e penultima per ingressi in area concessi).

Allegri non vuole alibi: solo un risultato col Frosinone

Il tecnico del Napoli non fa troppi giri di parole. Dopo una brevissima panoramica sul Frosinone, il messaggio è diretto: "Affrontiamo una squadra come il Frosinone che sta facendo bene, corre, ha buona tecnica, ma dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita anche col Villarreal. Inizia un mese importante, recuperiamo McTominay, altri li ritroveremo più avanti e quindi le attenuanti e gli alibi non ci sono", le parole di Allegri in conferenza stampa, senza soffermarsi sugli assenti, aggiungendo gli ingredienti per portare a casa il risultato: "Scenderemo in campo con la consapevolezza e la responsabilità dell'importanza della partita ma serviranno umiltà e rispetto del Frosinone".

Le scelte di Allegri ed il possibile cambio modulo

Allegri sul 3-4-2-1 non si sbilancia: "Dipenderà da chi giocherà, dai cambi che mi posso portare anche in prospettiva di martedì". Il riferimento del tecnico è alla situazione sugli esterni con gli stop di Favasuli ed Olivera (meno grave del previsto il suo, stimato da Allegri in 5, massimo 7 giorni). L'idea è preservare Politano, almeno dall'inizio, schierando Di Lorenzo a tutta fascia e non da braccetto. I difensori potrebbero essere Beukema, Rrahmani e Marin anche se il tecnico ha sottolineato i passi avanti notevoli di Badiashile. La novità è rappresentata da Neres, pronto sul centro-destra a sostenere Hojlund (con De Bruyne sul centro-sinistra a completare il terzetto). McTominay intanto è convocato e "può giocare 20-30 minuti".