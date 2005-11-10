Napoli, in cinque verso il rientro ma Allegri perde Favasuli: il punto sugli infortunati

9 partite in 29 giorni attendono il Napoli alla ripresa. Per Massimiliano Allegri la necessità è sfruttare questa lunga sosta per le nazionali per recuperare elementi importanti, portare in condizione chi non è ancora al meglio e ripensare anche ad un contesto più offensivo per valorizzare diversi giocatori in difficoltà o che non riescono ad esprimere il loro potenziale (De Bruyne e Hojlund su tutti, dopo le grandi cose fatte vedere in nazionale). Ieri a Castel Volturno è andato in scena intanto un test congiunto con l'Avellino (2-0 per gli irpini il finale), con un aiuto consistente di elementi della formazione Primavera (non a caso era presente anche il tecnico Nocerino).

Il punto sui recuperi verso Napoli-Frosinone

Beukema, Badiashile e Neres hanno aumentato i giri del motore grazie alla sgambata con l'Avellino mentre c'è ancora cautela per i giocatori vicini al rientro. Ieri un passo in avanti c'è stato perché Alisson, Anguissa, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzola hanno svolto tutti una parte di lavoro personalizzato in campo, e non solo in palestra. Al di là di Alisson e McTominay (in attesa dell'idoneità), tutti hanno la possibilità di rientrare col Frosinone almeno per un posto in panchina e candidarsi nel corso del tour de force con gare ogni tre giorni. La brutta notizia è arrivata qualche ora più tardi.

Infortunio Favasuli, i tempi di recupero

L'infortunio rimediato da Costantino Favasuli con l'Under 21, che l'ha costretto ad uscire all'intervallo, si è rivelato più serio del previsto. Il club azzurro ha comunicato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra e che il calciatore che già quest'oggi inizierà l'iter riabilitativo al Training Center. Per Favasuli lo stop dovrebbe essere superiore ai 20 giorni, ma i tempi chiaramente dipenderanno dalla risposta del calciatore. La possibilità concreta è che possa tornare direttamente dopo la prossima sosta. Una brutta notizia proprio quando l'infermeria sembrava vicina a svuotarsi.