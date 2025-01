Napoli, Rrahmani: "Quest'anno sarà difficile fino alla fine. Servono vittorie, umiltà e sacrificio"

vedi letture

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sull'Atalanta: "Sì, è stata una partita equilibrata secondo me. E’ bello vedere da fuori tanti gol - riporta TuttoNapoli.net - però è difficile in campo perché l’Atalanta crea tante occasioni, fa pressione alta. Sono giocatori di alto livello. Siamo stati bravi a fare pressione, quando ci siamo abbassati eravamo un po' in difficoltà perché entravano tanti in zona quando arrivavano i cross. Però ci siamo riusciti e abbiamo vinto".

Una vittoria che vale più di una vittoria?

"Dall'inizio abbiamo detto che ogni partita che vinciamo dobbiamo festeggiare e dall'inizio è stato così. Dopo la prima partita che abbiamo perso tutte le altre partite, quando abbiamo iniziato a vincere, abbiamo festeggiato. Anche oggi abbiamo festeggiato e poi da lunedì dobbiamo pensare alla prossima partita".

Quest'anno sei tu il vero comandante della difesa del Napoli?

"Dico sempre, l’ho ripetuto tante volte, che il segreto è tutta la squadra. Quando va bene la squadra difendono tutti. È molto facile per noi e ci sentiamo più sicuri quando gli altri fanno pressione davanti, quando arrivano palle non pulite per gli attaccanti. Quindi per noi è più facile quando va bene la squadra, è molto più facile anche per noi difensori".

Trovi delle somiglianze tra questa annata e quella dello scudetto?

"L'anno dello scudetto avevamo tanti punti più degli altri e avevamo tanto vantaggio. Quest'anno ci sono anche altre squadre che stanno vincendo, per quello sarà molto difficile fino alla fine, perché serve continuità e servono vittorie, umiltà e sacrificio".