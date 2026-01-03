Si accende la trattativa per Cancelo, il Fener irrompe per Guendouzi: le top news delle 18

Il rinnovo di Niccolò Fortini è attualmente in stand-by. Secondo quanto raccolto da TMW, la Fiorentina e l'entourage del laterale di appena 19 anni non si sono ancora seduti al tavolo delle trattative per definire la permanenza del giocatore di Camaiore in maglia viola. Il nazionale Under 21 ha un contratto in scadenza nel 2027 e in questa stagione si sta ritagliando sempre più spazio (17 presenze e un assist finora). Sempre per quanto riguarda i giovani talenti della Viola, tra lunedì e martedì il classe 2006 Tommaso Martinelli sarà un giocatore della Sampdoria: operazione in prestito secco. La Fiorentina, tra i pali, potrebbe rimanere anche così con Christensen e Lezzerini. Infine, sembra in uscita anche Mattia Viti. Il difensore classe 2002 va verso il rientro anticipato al Nizza per poi trovarsi una nuova sistemazione all'estero. L'Empoli non ha convinto nelle sue 16 presenze tra le fila dei gigliati. In entrata secondo quanto raccolto da TMW, la società viola punta Benjamin Dominguez del Bologna per alzare la qualità (e la quantità) degli esterni in rosa. Il classe 2003 argentino, che in questa stagione ha giocato appena 310 minuti in maglia rossoblù (con un assist), potrà però partire solamente se a mister Italiano sarà consegnato prima un sostituto.

Il laterale destro classe '94 Joao Cancelo si avvicina all'Inter. In queste ore contatti importanti tra le parti per provare a sbloccare il ritorno in Italia del calciatore portoghese. Non è più una possibilità il Benfica, né tantomeno la Juventus. Il laterale di proprietà dell'Al Hilal ha in questo momento due alternative sul tavolo e in entrambi i casi si tratterebbe di un ritorno: da un lato i nerazzurri del presidente Marotta, dall'altro il Barcellona. L'Inter anche in serata avrà un nuovo contatto per provare a sbloccare definitivamente l'accordo. La società di Saudi Pro League s'è già detta disponibile a contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio, ma a patto di inserire una contropartita. Nello specifico, il trasferimento a titolo definitivo all'Al Hilal di uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Entrambi sono a scadenza di contratto con l'Inter e hanno dato disponibilità al trasferimento, entrambi sono due possibilità anche se una scelta definitiva ancora non è stata presa. Acerbi è da anni un fedelissimo di mister Simone Inzaghi, ma all'Inter in questa prima parte di stagione ha trovato più spazio rispetto al centrale olandese. I contatti che andranno in scena nelle prossime ore serviranno a Inter e Al Hilal per trovare una quadra definitiva. Ma in tutto questo c'è da fare i conti anche col Barcellona, l'altro club che si sta concretamente muovendo con Jorge Mendes, procuratore di Cancelo, per provare a chiudere la trattativa. Una decisione è attesa a breve, l'Inter spera di chiudere l'affare già in questo week-end.

Sempre più squadre sulle tracce di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 che il Napoli è disposto a cedere a titolo temporaneo in questa finestra di calciomercato. Nelle ultime ore vi abbiamo dato conto dell'interesse del Torino: quella legata alla società granata è una pista da seguire, ma non l'unica. Il Lecce è un altro club che ha chiesto informazioni e nelle ultime settimane contatti ci sono stati anche con Parma e Cremonese. "È anche normale che per migliorare bisogna giocare e credo che la cosa migliore per un giovane è andare a giocare con continuità - ha detto recentemente il suo procuratore Mario Giuffredi -. Vergara lo scorso anno era in B con la Reggiana e ora in questi quattro mesi hanno arricchito la sua vita personale. In un percorso professionale hanno bisogno di continuità per poi magari in futuro ritornare. Ci sono giocatori che vanno 5-6 mesi in prestito per poi continuare". Secondo le indiscrezioni raccolte da TMW, negli ultimi giorni s'è mosso con una certa insistenza il Como. Vergara è calciatore apprezzato da Cesc Fabregas e il club lariano che questo pomeriggio ha battuto di misura l'Udinese proprio ieri, durante la conferenza stampa del suo tecnico, non ha escluso l'arrivo di un nuovo calciatore in mezzo al campo. L'ostacolo principale per la chiusura della trattativa tra Vergara, il Napoli e il Como è legata alla formula del trasferimento. Se da un lato il Napoli vorrebbe cedere il giocatore solo a titolo temporaneo, dall'altro il Como vorrebbe inserire nell'accordo un prestito o un obbligo di riscatto. Non sembra questo però un ostacolo insormontabile dato che proprio ieri Fabregas ha aperto alla possibilità di un acquisto a titolo temporaneo in questo mese di gennaio: "Il mercato non è chiuso - ha dichiarato il manager spagnolo -. In questo momento non posso dire che non faremo niente come non posso dire che non arriverà nessuno. Stiamo cercando opportunità per migliorare la squadra, per il momento non c’è niente. Non penso che interverremo con operazioni a titolo definitivo, se faremo qualcosa penso sarà in prestito".

C'è una nuova squadra interessata a Tommaso Baldanzi. Secondo quanto raccolto da TMW, nelle ultime ore, dopo che già si erano mosse Hellas Verona, Genoa e Pisa, sul classe 2003 della Roma è piombata la Fiorentina, che starebbe lavorando con i giallorossi per portare l'ex Empoli nuovamente in Toscana dopo la sua avventura con il club azzurro. Già nell'estate del 2023 i viola erano stati vicini ad acquistarlo, ma poi non se ne fece niente. Gasperini stima molto il 22enne, ma nella Capitale c'è tanta concorrenza e dunque lo spazio per lui in questo momento è limitato. La squadra di Vanoli sta adottando un modulo che prevede l'utilizzo di due esterni offensivi e Baldanzi, malgrado prediliga agire dietro le punte, può sicuramente ricoprire quel ruolo. Le parti sono al lavoro, anche se è ovvio che in questo momento l'affare non è ancora stato definito. Le società devono discutere la formula dell'eventuale operazione e la Roma prima deve inserire un nuovo elemento in rosa nel reparto offensivo.

Stanno emergendo ulteriori dettagli riguardo l'offerta arrivata a Formello dal Fenerbahce per Mateo Guendouzi. Nelle scorse ore vi avevamo raccontato come il club turco fosse piombato sul centrocampista della Lazio, unendosi alla corsa al francese assieme al Sunderland e il Newcastle. Con il passare del tempo, la redazione di TuttoMercatoWeb ha raccolto ulteriori informazioni: il Fenerbahce ha offerto ai biancocelesti 25 milioni di euro e Guendouzi avrebbe già aperto al trasferimento a Istanbul. La palla, adesso, passa dunque alla Lazio che deciderà se accettare o meno la proposta. Intanto la Lazio sta definendo la cessione di Castellanos al West Ham Valentin Castellanos è sempre più vicino al West Ham. Mancano solo da ultimare alcune questioni burocratiche: come raccolto da TMW, l'attaccante è arrivato in questi minuti a Londra e adesso sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che gli permetterà di unirsi agli Hammers. Alla Lazio andranno 30 milioni di euro.