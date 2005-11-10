Saudi Pro League, tripletta monumentale di Ronaldo: è a 985 gol. Anche Reijnders spacca
Yvonne Alessandro
Una scorpacciata di gol questa sera nella 12esima giornata di Saudi Pro League. In vetrina finisce certamente la tripletta di Cristiano Ronaldo: il bomber portoghese ha raggiunto quota 985 reti in carriera dopo aver contribuito al 5-3 contro l'Al Kholood. Ogni rete ha riassunto un fondamentale diverso, per un attaccante di 41 anni che intende tagliare entro fine stagione il traguardo del millesimo centro in carriera. Da segnalare anche i tre assist di Joao Felix, ex Milan sempre più nella sua comfort zone lontano dall'Europa.
La vetta del campionato saudita quindi è contesa a pari punti (28) dall'Al Nassr e dall'Al Qadsiah di Tijjani Reijnders, un altro ex Milan - in estate ha lasciato il Manchester City per oltre 60 milioni di euro d'operazione - autore di una tripletta d'autore che ha lanciato la sua squadra al primo posto in classifica.
I risultati di questa sera
Al Riyadh - Al Qadsiah 0-6
18' Reijnders, 37' Al Salem, 56' Reijnders, 67' Sangare, 87' Quinones, 89' Reijnders
Al Nassr - Al Kholood 5-3
16' Domingues (AK), 24' Angelo (AN), 38' Mane (AN), 45'+2 Essomba (AK), 66' Ronaldo (AN), 72' Ronaldo (AN), 81' Ronaldo (AN), 90'+4 Domingues (AK)
La classifica aggiornata
1. Al Qadsiah 28 punti (12 gare giocate)
2. Al Nassr 28 (11)
3. Al Hilal 27 (10)
4. Al Ittihad 23 (10)
5. Al Ahli 21 (10)
6. NEOM 19 (11)
7. Al Ettifaq 18 (11)
8. Al Diriyah 15 (11)
9. Al Khaleej 15 (12)
10. Al Kholood 12 (11)
11. Al Riyadh 12 (11)
12. Al Shabab 11 (10)
13. Al Hazem 10 (12)
14. Al Faysaly 10 (11)
15. Al Fayha 8 (11)
16. Al Fateh 6 (11)
17. Al Taawon 4 (11)
18. Abha 2 (10)