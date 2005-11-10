Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha commentato così il match vinto oggi sul campo del Sassuolo-Genoa: "Abbiamo espresso il massimo delle qualità che avevamo, in fase difensiva 100% - ha esordito -, in fase offensiva si poteva fare meglio rendendo il nostro possesso iniziale più pungente ma abbiamo iniziato la partita per tenerla in mano, sia per la poco conoscenza del nostro avversario, sia perché volevamo avere di più la palla perché avevo paura dei loro contropiedisti, ci è riuscito nel primo tempo meno nel secondo ma abbiamo concesso solo tiri da fuori e cross. Questa è una squadra che è stata poco ordinata prima in alcuni momenti e invece oggi mi è piaciuto anche come abbiamo fatto col blocco basso".

La gioia dei tifosi e la rinascità dei rossoblu

Hai 5.000 pazzi che festeggiano e gioiscono e si sono presi l'acqua oggi...

"Sono 5.000 bronchiti! A parte gli scherzi, è bello aver dato la felicità a un popolo che si è mosso per venirci a vedere, la pioggia che si sono presi solo Dio lo sa. A pochi km da qui c'era Parma e l'umore era diverso. Cerco di lasciare più spazio ai giocatori quando le cose vanno bene ma oggi era giusto festeggiare insieme a loro".

Quattro vittorie nelle ultime 5, ora il Genoa ha dimostrato di avere ragione quando la squadra sembrava in crisi. Come sta Colombo?

"Un bell'esempio rispetto a quello che è il trend che andava in una direzione abbastanza chiara per le altre squadre in giro. Io ho sempre detto che il trend era quello, ho sempre ringraziato perché hanno fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che succede da altre parti. Non dobbiamo adagiarci però, ho visto retrocedere squadre dopo aver girato a 20-22 punti, dobbiamo stare sul pezzo ed essere cinici, mentalizzati, andare a prendere quelli davanti e allontanare quelli dietro. Colombo ha subito questo infortunio al ginocchio, non so niente. Sente dolore, speriamo sia meno grave possibile".