Ronaldinho non dimentica il Milan: "Ho vissuto tanti momenti belli in maglia rossonera"

Ronaldinho non dimentica il Milan. A due giorni dal tanto atteso ritorno in campo col Ravenna, in Serie C, il 46enne campione brasiliano ha dedicato anche un pensiero ai rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni sul Diavolo, raccolte da Sky Sport appena sbarcato all'aeroporto di Forlì.

Il ricordo di Ronaldinho sui rossoneri

"Ho vissuto tanti momenti belli: l'accoglienza dei tifosi al mio arrivo, i derby e gli allenamenti a Milanello con i compagni. Sono stati momenti felici", le dichiarazioni del Pallone d'Oro classe 1980. Con la maglia del Milan, Ronaldinho ha totalizzato 95 presenze con 26 gol e 27 assist (dal 2008 al 2011).

L'appuntamento è per domenica pomeriggio

Non resta far altro che sincronizzare gli orologi. Ronaldinho tornerà in campo domenica, 15 novembre, alle ore 17:30 al 'Benelli' di Ravenna per il derby contro il Forlì. Diretta tv su SkySport e live testuale dell'evento su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com.