Il retroscena di Tare su Akanji: "Cambiammo modulo 5 giorni prima della fine del mercato"

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto a Sky Sport raccontando numerosi retroscena sulla sua esperienza in rossonero. Tra le sue dichiarazioni, il dirigente albanese ha chiarito anche la vicenda che coinvolse il Diavolo, l'Inter e il difensore Manuel Akanji, poi trasferitosi proprio in nerazzurro nell'estate 2025.

Il retroscena di Tare su Akanji

"Era difficile per noi perché abbiamo deciso di cambiare il modulo cinque giorni prima della fine del mercato. Passare dal 4-3-3 alla difesa a 3 numericamente eravamo in grande difficoltà nel trovare un giocatore di livello negli ultimi cinque giorni. Siamo stati un po’ sfortunati, prima per la storia di Akanji e poi per Joe Gomez del Liverpool… È saltato il passaggio di Guehi dal Crystal Palace al Liverpool e all’ultimo momento loro - noi avevamo l’accordo già pronto, aspettavamo solo che si chiudesse questo - hanno fatto un passo indietro. E per non rimanere senza difensore centrale all’ultimo abbiamo preso Odogu come un giocatore di prospettiva".