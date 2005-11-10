Nations League, tutti i risultati: Olanda e Islanda a valanga, vince Klopp. Pari Svizzera

Serata ricca di gol e con qualche sorpresa in Nations League. Nella Lega A l'Olanda stravince lo scontro al vertice contro la Grecia, travolta con un clamoroso 7-0. Grande protagonista Reijnders, autore di una tripletta, mentre Malen si unisce alla festa nella ripresa. La Germania approfitta della disfatta di Douvikas e soci e li raggiunge in classifica, ma gli scontri diretti penalizzano la squadra di Klopp, che all'ultimo turno affronterà proprio gli Oranje.

Nella Lega B vittoria della Scozia sulla Macedonia del Nord, mentre la Svizzera pareggia in Slovenia. Islanda travolgente nella Lega C: Gudjohnsen jr. firma tre reti nella rotonda vittoria in Bulgaria, vince anche l'Estonia mentre la Slovacchia non va oltre il 2-2 contro le Far Oer. Andorra e Azerbaigian fanno festa in Lega D.

Lega A

Olanda- Grecia 7-0: 6' Summerville, 12', 18' e 33' Reijnders, 40' e 59' Timber, 61' Malen

Serbia- Germania 0-3: 3' aut. Babic, 14' Wirtz, 50' Gruda, 56' Babic (S)

Lega B

Scozia - Macedonia del Nord 2-1: 54' e 74' rig. McGinn (S), 57' Rastoder (M)

Slovenia - Svizzera 0-0

Lega C

Bulgaria - Islanda 0-5: 17' rig., 68' e 79' Gudjohnsen, 21' Oskarsson, 52' aut. Tsenov

Lussemburgo - Estonia 0-1: 42' Paskotsi

Slovacchia - Faeroerne 2-2: 17' Prekop, 30' rig. Davidsen (F), 48' Samuelsen (F), 74' Haraslin

Moldavia-Kazakistan 2-1: 39' e 77' Popescu (M), 51' Chesnokov (K)

Lega D

Andorra - Gibilterra 2-0: 24' Lopez, 35' Rosas

Liechtenstein - Azerbaigian 0-1: 26' Emreli