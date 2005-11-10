Germania-Olanda, tutto in 90 minuti: Klopp crede nei quarti, le formazioni ufficiali

Germania e Olanda si affrontano all'Olympiastadion di Berlino in una sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Gli Oranje sono vicini al passaggio del turno, mentre la squadra di Jurgen Klopp è chiamata a conquistare un risultato positivo per evitare brutte sorprese.

Klopp si affida a Wirtz e Havertz

La Germania scende in campo con il 4-2-3-1: tra i pali c'è Ter Stegen, con Treu, Schlotterbeck, Tah e Brown davanti a lui. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Kimmich e Pavlovic, mentre sulla trequarti agiranno Gruda, Wirtz e Scherhant alle spalle di Havertz. I tedeschi arrivano alla sfida dopo il successo per 3-1 ottenuto in Serbia e con la necessità di fare punti per sperare.

Olanda, l'occasione per chiudere il discorso

L'Olanda di Xavi risponde con un 4-3-3: Verbruggen in porta; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven e J. Timber in difesa; Q. Timber, Veerman e Reijnders a centrocampo; Summerville, Malen e Gakpo nel tridente offensivo.

Gli Oranje arrivano all'appuntamento forti del netto 7-0 rifilato alla Grecia e di una situazione di classifica molto favorevole: dovrebbe perdere con uno scarto astronomico per non passare il turno.

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown; Kimmich, Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, J. Timber; Q. Timber, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.