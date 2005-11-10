Torino, Abate: "Molto legato ad Adams, pretenda la doppia cifra. Può regalarci soddisfazioni"

Ignazio Abate, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Lecce, parlando delle prestazioni di Che Adams: "Sono molto legato a lui, è un ragazzo giusto e di qualità. A lui e agli altri dico che non possiamo cullarci su ciò che abbiamo fatto, ma bisogna lavorare per migliorarsi. Me lo porto dietro dalla mia carriera. Adams ha fatto un inizio di campionato importante, ma può andare in doppia cifra e deve pretenderlo da se stesso. Può regalarci soddisfazioni".

Come sta Simeone? E quando rivedremo Casadei?

"Stanno tutti bene. Casadei lo vedo bene, migliora, ma come tutti. Mi aspetto tanto da tutti. Fuori dai convocati Fortini e Rodriguez, Mandragora lo valuteremo oggi pomeriggio".

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