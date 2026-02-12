Ufficiale Il Nottingham Forest cambia ancora: esonerato Sean Dyche dopo il pari con i Wolves

Tempi duri per gli allenatori dei top-5 campionati. Dopo quelle di Roberto De Zerbi e Thomas Frank, salta un'altra panchina: è quella del Nottingham Forest, che cambia ancora e si separa da Sean Dyche dopo il pareggio di ieri contro il Wolverhampton, ultima in classifica. La decisione è stata comunicata dal club attraverso una breve nota, nella quale si conferma la fine del rapporto professionale con il tecnico inglese.

La società ha voluto esprimere un ringraziamento formale nei confronti di Dyche e del suo staff per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso alla guida della squadra. Un riconoscimento istituzionale per il lavoro svolto, nonostante la scelta di interrompere il percorso tecnico intrapreso.

Nel comunicato, il Nottingham Forest ha inoltre augurato a Dyche e ai suoi collaboratori il meglio per il prosieguo delle rispettive carriere professionali, sottolineando il rispetto reciproco che accompagna la conclusione dell’esperienza in panchina. Al momento, il club non ha fornito ulteriori dettagli in merito alle motivazioni che hanno portato all’esonero, né ha rilasciato indicazioni sul possibile successore. La dirigenza ha infatti precisato che non verranno rilasciati altri commenti sulla vicenda nell’immediato.