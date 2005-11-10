Sassuolo, aumenta l'interesse per Biondini: il gioiello dell'Empoli sarà un protagonista a gennaio

Si prospetta un gennaio molto importante per Edoardo Biondini. Il centrocampista classe 2009 di Grutti di Gualdo Cattaneo è uno dei più attenzionati dalle formazioni di Serie A nel corso di queste settimane. Ha giocato tantissimo, è il giovane più presente della Serie B 2026/27 e a soli diciassette anni (ne compirà diciotto il prossimo 1 gennaio) è uno dei ragazzi più interessanti della sempre prolifica cantera dell'Empoli.

Per lui si è parlato con insistenza del Torino già in estate, poi il ruolo centrale che si è conquistato con l'Empoli non ha fatto che aumentare la stima di Petrachi nei suoi confronti. Ma il nuovo Sandro Tonali, è nel mirino di molte società: stando a quanto raccolto da TUTTOmercatoWEB.com, uno dei club pronti a farsi avanti è il Sassuolo, che ha aumentato ulteriormente il proprio interesse per il centrocampista.

La sua carriera

Arrivato dal Perugia nel 2023, nella stagione 2025/26 ha guidato da leader l’Under 17 azzurra allo scudetto di categoria (finale 4-0 contro la Juventus) e, da capitano, ha alzato con l’Italia Under 17 il titolo europeo a Tallinn (17 presenze e 2 reti con la Nazionale).⁠ Nella stagione 2026/27 ha debuttato da titolare in Coppa Italia contro il Pisa e in Serie B contro la Cremonese, l'Empoli ha blindato il talento rinnovando il contratto fino al 30 giugno 2029.