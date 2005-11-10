L'Olimpico non dimentica: solo applausi per Mourinho dai tifosi della Roma

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L'Olimpico non dimentica: solo applausi per Mourinho dai tifosi della RomaTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 20:55Serie A
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14.10.2026 20:55Serie A
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Lo stadio Olimpico e il popolo della Roma non dimenticano gli anni trascorsi con Jose Mourinho in panchina, che hanno portato l'ultimo trofeo nella bacheca della società giallorossa, la Conference League vinta alla sua prima edizione.
Non stupirà troppo sapere dunque che il tecnico oggi al Real Madrid, che questa sera sfida proprio la Roma in Champions League, sia stato salutato da una pioggia di applausi scrosciati dagli spalti dello stadio capitolino nel pre-partita, al termine delle sessioni di riscaldamento.
Fonte: dall'inviato Marco Campanella
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