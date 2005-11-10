Lautaro suona la carica dopo la debacle dell'Inter in Champions: "Testa bassa e lavorare"

Lautaro Martinez torna a parlare. Dopo la clamorosa debacle andata in scena ieri sera a San Siro, con l'Inter sconfitta per la seconda volta consecutiva in Champions League, questa volta dal Club Brugge che si è imposto con il risultato di 3-4, il capitano nerazzurro ha scelto i social per mandare un messaggio alla squadra e a tutto l'ambiente interista.

Lautaro: "Testa bassa e lavorare"

Una presa di posizione dopo una serata particolarmente amara, nella quale i nerazzurri hanno incassato una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico, al termine di una gara che ha lasciato inevitabilmente tanta delusione. L'argentino ha voluto così richiamare il gruppo alla necessità di reagire, senza lasciarsi abbattere dal momento negativo in Europa. "Testa bassa e lavorare l’unico modo di migliorare", le parole del capitano, che indica la strada da seguire per uscire dalle difficoltà.