Capocannoniere in Primavera e al centro del mercato: perché il Lecce ha blindato Paco Esteban

Il Lecce ha messo un tassello importante per il suo futuro. Il rinnovo di contratto di Paco Esteban rappresenta un investimento sull'oggi e sul domani, col classe 2006 che dopo la straordinaria scorsa stagione in Primavera era finito nel mirino di diverse società spagnole, pronte a riportarlo in patria da protagonista.

L'approccio alla Serie A

Di Francesco, il ds Trinchera e tutta la società però non hanno mai avuto particolari dubbi sulle sue qualità, portandolo in ritiro insieme alla prima squadra e facendolo affacciare in Serie A già in questa prima parte di stagione. "Deve formarsi di più fisicamente, ha capito contro chi va a sbattere. Ha delle qualità, poi vederlo in allenamento è una cosa, la partita è un'altra. Sta dimostrando però di avere dei valori importanti", ha spiegato Di francesco nei giorni scorsi.

Il mercato è oramai alle spalle

Ora Esteban ha lasciato da parte le sirene di mercato che tanto hanno squillato in estate: l'Elche aveva affondato seriamente prospettandogli un ruolo da protagonista in prima squadra, ma anche altri club di Liga aveva bussato alla porta di Trinchera. Con l'uomo mercato salentino che però ha rispedito al mittente ogni tentativo, forte anche dei numeri clamorosi dell'anno scorso: capocannoniere del campionato Primavera 1, Paco Esteban ha realizzato 21 gol e 3 assist in 32 presenze. Numeri che hanno convinto il Lecce a non cederlo. Numeri che gli hanno fatto meritare il rinnovo del contratto con adeguamento salariale.