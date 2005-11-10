Padovano: "La Juve deve vincere, non parliamo di 4° posto. Le ali bianconere non le ha nessuno"

Michele Padovano, presente a Trento per il Festival dello Sport, ha concesso un'intervista a Sky Sport per commentare l'avvio di stagione della sua Juventus e il nuovo corso azzurro firmato Roberto Mancini. Di seguito le sue principali dichiarazioni.

A tutto Padovano, tra Juve e Nazionale italiana

Sulla vittoria della Champions della sua Juve: "Nella Juve del '96, quella che vinse la Champions League, c'erano nove undicesimi italiani. Eravamo noi a trasmettere ai calciatori stranieri cosa significasse vestire quella maglia. La Juve attuale ha intrapreso il percorso giusto, a sentire da come parlano Carnevali, Massara ed Elkann. Non ci resta che aspettare, sperando che la Juve possa tornare a vincere in fretta".

Sulla vittoria della Juve con l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato: "L'Atalanta non mi è sembrata molto in palla, ma la Juve ha giocato veramente bene. L'incidente di percorso col Sassuolo? La Juventus ha perso una partita incredibile, ma se l'è messa alle spalle. Bisogna essere concentrati sul fatto che la Juve deve primeggiare, non si può parlare di quarto posto. Carnevali mi piace perché dice proprio che la Juve deve vincere".

Sull'attacco bianconero: "Le ali che ha la Juve non le ha nessuno: Conceição, Boga e Yildiz sono giocatori importanti, che saltano l'uomo. Possono aiutare il reparto d'attacco o andare a fare gol. Kolo Muani è stato pagato tanto, ma è un giocatore importantissimo. Con l'Atalanta ha fatto una buona partita, si deve confermare su quei livelli".

Sulla nuova Italia di Mancini: "Ho intravisto buone cose già col Belgio, che chiaramente è più avanti rispetto all'Italia. Poi ho visto una bella reazione con Turchia e Francia: l'Italia se l'è giocata alla pari con i migliori al mondo. Mancini è l'uomo giusto al posto giusto, è stato bravo a scrollare di dosso ai suoi calciatori l'ultima partita con la Bosnia, ha fatto ciò che andava fatto e nelle ultime due gli azzurri hanno reagito nella maniera giusta".

Sulla convivenza tra Kean ed Esposito: "Mancini saprà sicuramente metterli nel posto giusto. Per me il grande giocatore è grande anche perché si adatta. Noi i grandi giocatori li abbiamo, bisogna dare loro continuità".