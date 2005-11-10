Comincia a prendere forma il progetto Cosenza Calcio 1914 che punta a dare alla città calabrese una nuova realtà calcistica da contrapporre a quella di proprietà di Eugenio Guarascio, sempre più in rotta con tutto l’ambiente cittadino, che nascerà affiancandosi alla DB Rossoblù Città di Luzzi che milita in Eccellenza e mira a riappropriarsi dello storico nome e iniziare a scalare le gerarchie del calcio e costruire una società solida che possa riaccendere la passione a Cosenza.

Le parole di Alfredo Citrigno

Fra i registi dell’operazione c’è l’imprenditore Alfredo Citrigno che dal palco del Cinema Italia, dove si è tenuta una partecipata presentazione del progetto che coinvolge numerosi imprenditori locali e vecchie glorie del club, ha parlato così del progetto: “Ci sono venti imprenditori disposti a fare rete e alle nostre latitudini non siamo abituati. Ci siamo uniti con un solo comun denominatore: siamo malati del Cosenza Calcio. - sono le sue parole riportate da Cosenzachannel.it - Abbiamo bisogno di una casa e quella è lo stadio San Vito-Marulla. Ringrazio il sindaco per averlo concesso per cinque partite. Punteremo molto sul settore giovanile, sarà al centro della nostra azienda, perché di azienda si tratterà. Abbiamo in mente, tra tante idee, di realizzare Casa Cosenza per dare dignità ai nostri ragazzi. È una partita da vincere tutti insieme”.

Padovano nuovo ds?

Fra i presenti si è notata la figura di Michele Padovano. L’ex attaccante che proprio da Cosenza ha iniziato la sua carriera da professionista (22 gol in 103 gare dal 1986 al 1990) potrebbe entrare nella nuova società come rivelato con un sorriso da Citrigno: “Se il nuovo direttore sportivo del Cosenza Calcio 1914 può essere Michele Padovano? Sì”.