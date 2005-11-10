Padovano su Spalletti: "Alla Juve servono risultati, giudicheremo quelli. Normali i rumors su Conte"

Michele Padovano, ex attaccante della Juve, è intervenuto ai media presenti a margine del Festival dello Sport di Trento. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte dagli inviati di TMW, tutte a tema Vecchia Signora.

Le parole di Padovano raccolte in zona mista da TMW

Sull'infortunio di Yildiz: "La sua assenza pesa tanto. I grandi giocatori come lui hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a mettere in campo le loro qualità. La Juve sta costruendo qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. La strada per me è quella giusta, la vera garanzia è Elkann che ha detto che la Juve è un affare di famiglia e non si vende".

Sul valore della Juve: "La rosa è di qualità, tocca a Spalletti metterla nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che quest'anno sarà particolare. In Europa League i bianconeri hanno l'obbligo di tentare di vincere la coppa. La squadra è di valore, quest'anno credo che la Juve possa iniziare a costruire qualcosa di importante".

Su Conte richiesto da tanti tifosi per sostituire Spalletti: "Conte è una certezza, ovunque sia andato ha vinto o è arrivato secondo. Ogni volta che una big scricchiola esce il suo nome, soprattutto ora che non è accasato. È tutto normale, perché per me è nella top 3 degli allenatori al mondo".

Su come giudica Spalletti. "Alla Juve bisogna portare i risultati, io guarderò quello. L'altr'anno Spalletti ha aggiustato le cose, la sua Juve giocava bene e creava tanto. Poi però si è inceppata e ha mancato la Champions. Sarà quindi indicativo vedere quale risultati raggiungerà".