Paura per Sergio Rico: cinque uomini incappucciati fanno irruzione in casa durante la cena

La nuova vittima dei furti nelle abitazioni dei calciatori in Spagna è Sergio Rico. L'ex portiere di Siviglia e Paris Saint-Germain ha vissuto lunedì sera momenti di grande paura nella sua casa di Bollullos de la Mitacion, nei pressi di Siviglia, dove si trovava insieme alla famiglia. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, cinque uomini con il volto coperto sono riusciti a entrare nell'abitazione e hanno portato via diversi oggetti di valore.

Nessun ferito

Rico era a cena con la moglie Alba Silva, i due figli, la suocera e una collaboratrice domestica quando è avvenuta l'irruzione. I malviventi avrebbero approfittato del sistema d'allarme momentaneamente disattivato. La situazione ha provocato forte tensione, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche per le persone presenti. Il caso riaccende l'attenzione sulla sicurezza dei calciatori nella zona: pochi giorni fa anche Antony, giocatore del Betis, aveva subito un furto nella propria abitazione.

Rico è attualmente svincolato dopo la conclusione dell'esperienza con l'Al Gharafa.