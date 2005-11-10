Da Gavi un messaggio speciale per Kvaratskhelia: "Tornerà più forte, lo adoro"

Un gesto di grande sportività da parte di Gavi, al di là della rivalità tra Barcellona e Paris Saint-Germain. Il centrocampista spagnolo ha voluto dedicare un messaggio di sostegno a Khvicha Kvaratskhelia dopo il grave infortunio rimediato dal talento georgiano nella sfida contro i blaugrana.

Il giocatore del Barça ha espresso tutta la propria vicinanza all'esterno offensivo del PSG, sottolineando la grande ammirazione nei suoi confronti: "Amo immensamente Kvaratskhelia come giocatore, ho sempre adorato vederlo giocare. Gli mando tutto il mio sostegno dopo questo infortunio. Non è facile, ma sono sicuro che tornerà più forte". Un attestato di stima arrivato nonostante il confronto tra due grandi realtà del calcio europeo. Gavi ha inoltre voluto sottolineare il valore della stagione disputata dal georgiano, ritenendo che Kvaratskhelia meriti un posto tra i migliori cinque giocatori nella classifica del prossimo Pallone d'Oro, anche se la speranza è che lo vinca Yamal.