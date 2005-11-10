Palo Pellegrini, Malen da rosso e Nico Paz bloccato da Gollini: finisce 0-0 tra Como e Roma

Occasioni, spettacolo, polemiche, un palo e un'espulsione a condire il matto Como-Roma del lunch match domenicale, ma al triplice fischio finisce 0-0: un punto per parte, con Gasperini contrariato per l'Inter a fuggire da sola in vetta, mentre i lariani si portano al fianco del Milan.

Brividi e occasioni, ma nessun gol

Il Sinigaglia ha trattenuto il respiro già al sesto minuto, quando la Roma ha acceso il primo, pericoloso allarme del lunch match: la fitta trama nello stretto tra i reparti offensivi ha liberato Dybala, che, quasi incredulo di fronte a una chance così colossale, non è riuscito a trovare l'angolo giusto. La risposta dei lariani non si è fatta attendere, affidata a un repentino affondo verticale per Nico Paz, fermato solo da un attento Gollini in uscita sul tentativo di pallonetto. Una scossa in un primo tempo dal ritmo forsennato, che ha visto subito dopo il legno colpito da Lorenzo Pellegrini - di nuovo titolare a distanza di 184 giorni -, le incursioni di Malen e un destro a fil di palo di Caqueret. La prima frazione si è infine chiusa tra le proteste veementi del Como per un contatto in area tra Diao e Wesley non sanzionato dall'arbitro Fabbri, lasciando il punteggio bloccato sullo 0-0 in vista di una ripresa tutta da scrivere.

Gollini non lascia passare Nico Paz

Gli equilibri sono completamente cambiati a inizio ripresa, quando al 53' un'entrataccia in ritardo di Malen su Kaiki ha fatto scattare il cartellino rosso diretto del direttore di gara: tra proteste di Gasperini e di tutta la panchina giallorossa per un fallo presunto commesso in precedenza. Niente da fare, nessun intervento del VAR Gariglio ed espulsione confermata, con la Roma rimasta in 10 contro 11. Salta la diga degli ospiti e Diao sfonda sulla destra per offrire un cioccolatino dentro l'area per Perrone, tutto solo a centro area a sparare tuttavia alto sopra la traversa. Occasione da gol colossale non sfruttata per passare in vantaggio, ma nel Como Fabregas ha cercato di alzare il tasso di pericolosità con gli ingressi scaglionati di Jesus Rodriguez, Baturina e Addai insieme a Milla, mentre Gasperini è corso ai ripari con Balerdi e Rensch. Al 72' un lampo di Nico Paz richiede i riflessi di Gollini per togliere l'1-0 dalla porta, mentre un destro radente di Jesus Rodriguez termina a fil di palo. Non riesce l'arrembaggio dei biancoblù, i giallorossi reggono bene all'urto: finisce 0-0 la gara attesissima del Sinigaglia. I lariani salgono a 11 punti, agganciando il Milan, mentre i capitolini frenano la corsa verso la vetta e l'Inter si stacca a +2 in solitaria da leader della Serie A.