Nel freddo della Brianza va in scena l'ennesimo capitolo amaro di una stagione che sta assumendo i contorni dell'ennesimo naufragio.

La Fiorentina cade anche sul campo del Monza (3-0), rianima una formazione ferita e, soprattutto, smarrisce orgoglio e identità, è stata una serata desolante, fotografia nitida di una squadra sfilacciata, priva di ritmo, mordente e di una benché minima trama tattica.

In campo si è vista la fiera dell'individualismo, undici solisti intenti a cercare la giocata risolutiva in proprio, incapaci di muoversi come un collettivo. Il cuore del problema pulsa, o meglio, fatica a battere, a centrocampo, un reparto apparso fragile, lento e compassato. Mai in aggressione, quasi mai recupera una seconda palla e raramente verticalizza.

L'emblema di questa crisi porta il nome di Ndour, stakanovista intoccabile dal tecnico, sempre presente nell'11 titolare e quasi mai richiamato in panchina, ma incapace di incidere e anzi complice di una manovra farraginosa che finisce per rallentare ogni transizione. Ndur è un discreto calciatore, considerato da Baldini e capitano dell'under 21 ma forse non adatto ai ritmi della lotta per non retrocedere dove si è ficcata di nuovo la Fiorentina.

La sconfitta apre una voragine attorno all'ambiente viola e scatena la reazione durissima delle firme più autorevoli del giornalismo fiorentino, unanimi nel fotografare un momento drammatico.

Il processo dei cronisti: "Finiti gli alibi, la società parli"

A usare la mano pesante è Mario Tenerani, che non usa giri di parole per sintetizzare la disfatta:

"Il titolo? "Vergogna.

Una Caporetto viola a Monza contro una squadra che ne aveva perse 8 su 11, Fiorentina inesistente, senza capo né coda e ora rischia anche Vanoli".

Il dito viene puntato direttamente verso i vertici del club: "La società, che dal 2019 ad oggi non è mai riuscita a capire come si faccia il calcio, spieghi ai propri uomini che la salvezza è l'unica cosa che conta. Gli alibi sono finiti e con loro anche la pazienza evocata in settimana da dichiarazioni di plastica".

Sulla stessa lunghezza d'onda si sintonizza Angelo Giorgetti, che sottolinea la mancanza di spirito e il vuoto dirigenziale:

"Basta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare». Il problema, secondo il cronista, è anche caratteriale: "Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita".

Chiude il cerchio la riflessione amara di Stefano Prizio, che invoca un'assunzione di responsabilità immediata da parte dei piani alti:

"Dopo una figura barbina come quella di stasera nel freddo della Brianza, il minimo sindacale, ma proprio il minimo per restare nei parametri della decenza, sarebbe che la società, intesa come il silente cronico Paratici o il proprietario Commisso, prendesse la parola pubblicamente per comunicare cosa si intenda fare".

Prizio non risparmia critiche né alla guida tecnica né alla costruzione della rosa:

"Sembra evidente che Vanoli per ora non abbia dato nulla alla squadra, una squadra che squadra non è perché Paratici ha allestito un'accozzaglia di figurine che sarebbe dura trasformare in collettivo per il più grande tecnico, figurarsi per Vanoli".