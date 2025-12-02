Parma, arriva l'ora di Vicente Guaita? Da Oristanio a Ondrejka, la Coppa Italia come trampolino

Il Parma si prepara alla sfida allo stadio Dall'Ara contro il Bologna, in programma giovedì sera. Dopo il ko interno subito per mano dell'Udinese, la Coppa Italia potrebbe essere l'occasione per rilanciare alcuni giocatori rimasti in ombra, così come altri di rientro da stop fisici.

È il caso di Oristanio e di Ondrejka. Secondo La Gazzetta di Parma lo svedese potrebbe essere lanciato titolare dal tecnico Carlos Cuesta visto che dopo i quattro mesi di stop per la frattura del perone si è rivisto nella sconfitta con i friulani e non ha fatto male. Al contempo resta da capire se l'allenatore lo voglia schierare da seconda punta o se nelle vesti di trequartista, o ancora da mezz'ala.

Possibile pausa in attacco sia per Pellegrino (che ha giocato contro l'Udinese nonostante si fosse fatto male ad una mano) che per Cutrone. Spazio in questo caso a Djuric.

L'altro dubbio riguarda la porta. Il nuovo arrivato Vicente Guaita aspetta la sua prima chance dopo l'arrivo per colmare il buco lasciato dallo stop di Suzuki. Cuesta, riporta il quotidiano, potrebbe anche decidere di schierare lui dal primo minuto in Coppa Italia per poi tenersi il dubbio su chi puntare fra lui e Corvi per lo scontro diretto con il Pisa.