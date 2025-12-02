Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Parma, arriva l'ora di Vicente Guaita? Da Oristanio a Ondrejka, la Coppa Italia come trampolino

Parma, arriva l'ora di Vicente Guaita? Da Oristanio a Ondrejka, la Coppa Italia come trampolinoTUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 11:15Serie A
Daniele Najjar

Il Parma si prepara alla sfida allo stadio Dall'Ara contro il Bologna, in programma giovedì sera. Dopo il ko interno subito per mano dell'Udinese, la Coppa Italia potrebbe essere l'occasione per rilanciare alcuni giocatori rimasti in ombra, così come altri di rientro da stop fisici.

È il caso di Oristanio e di Ondrejka. Secondo La Gazzetta di Parma lo svedese potrebbe essere lanciato titolare dal tecnico Carlos Cuesta visto che dopo i quattro mesi di stop per la frattura del perone si è rivisto nella sconfitta con i friulani e non ha fatto male. Al contempo resta da capire se l'allenatore lo voglia schierare da seconda punta o se nelle vesti di trequartista, o ancora da mezz'ala.

Possibile pausa in attacco sia per Pellegrino (che ha giocato contro l'Udinese nonostante si fosse fatto male ad una mano) che per Cutrone. Spazio in questo caso a Djuric.

L'altro dubbio riguarda la porta. Il nuovo arrivato Vicente Guaita aspetta la sua prima chance dopo l'arrivo per colmare il buco lasciato dallo stop di Suzuki. Cuesta, riporta il quotidiano, potrebbe anche decidere di schierare lui dal primo minuto in Coppa Italia per poi tenersi il dubbio su chi puntare fra lui e Corvi per lo scontro diretto con il Pisa.

Articoli correlati
Serie A, la Flop 11 dopo 13 giornate: un cambio in attacco. Fiorentina horror Serie A, la Flop 11 dopo 13 giornate: un cambio in attacco. Fiorentina horror
Serie A, la Flop 11 della 13ª giornata: disastro Parma. Bologna, la più rappresentata... Serie A, la Flop 11 della 13ª giornata: disastro Parma. Bologna, la più rappresentata
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° dicembre
Altre notizie Serie A
Infortunio Vlahovic, il dott. Vitali avverte: "Il rischio recidiva è molto alto" Infortunio Vlahovic, il dott. Vitali avverte: "Il rischio recidiva è molto alto"
Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 13 giornate: Paz si riprende la vetta Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 13 giornate: Paz si riprende la vetta
Banda: "Può essere la mia miglior stagione a Lecce. So di dover migliorare e lavorare... Banda: "Può essere la mia miglior stagione a Lecce. So di dover migliorare e lavorare tanto"
Il procuratore antimafia: "Dal calcio risposte timide, rapporto malato tra club e... Il procuratore antimafia: "Dal calcio risposte timide, rapporto malato tra club e tifosi"
Serie A, i migliori 5 difensori dopo 13 giornate: Tiago Gabriel torna in graduatoria... Serie A, i migliori 5 difensori dopo 13 giornate: Tiago Gabriel torna in graduatoria
Bologna, i tempi di recupero per Vitik e le ultime su Immobile, Freuler e Skorupski... Bologna, i tempi di recupero per Vitik e le ultime su Immobile, Freuler e Skorupski
Serie A, i migliori 5 portieri dopo 13 giornate: Maignan resta al comando Serie A, i migliori 5 portieri dopo 13 giornate: Maignan resta al comando
Sticchi Damiani: "Rilevare il Lecce fu una scelta fatta col cuore, il club era vicino... Sticchi Damiani: "Rilevare il Lecce fu una scelta fatta col cuore, il club era vicino al fallimento"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° dicembre
4 Bologna, Italiano: "Ferguson non andava rischiato. Niccolini? Reazione istintiva, ma lui incassa bene"
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Vardy show con la Cremonese: "Serenità e zero lamenti. Vittoria col Bologna uno step in più"
Immagine top news n.1 Classifiche a confronto: fattore Allegri: +9 Milan! Male la Lazio, peggio la Fiorentina
Immagine top news n.2 Stato di forma: c'è l'Inter in vetta, poi tre squadre. Momento difficile per il Toro
Immagine top news n.3 E se Vlahovic si operasse? Decide entro giovedì, come cambiano i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Juventus, Yildiz fra rinnovo e sirene di mercato: sondaggio dell'Arsenal oltre al Real
Immagine top news n.5 Vlahovic ko, Spalletti deve ridisegnare l'attacco della Juventus: "Anche Yildiz può fare il 9"
Immagine top news n.6 Juventus, che botta: lo stop di Vlahovic sarà lungo. Tempi di recupero e non solo, tutte le ultime
Immagine top news n.7 Serie A, la 13^ giornata va in archivio: in vetta è bagarre, la classifica aggiornata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.2 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.3 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.4 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri: “In Serie C il livello si è alzato. L’FVS? Strumento prezioso da migliorare”
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Fiorentina, situazione difficile. Juve, se fai un colpo..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Cucciari: "Milan, questo Leao è devastante ma da esterno d'attacco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 13 giornate: Paz si riprende la vetta
Immagine news Serie A n.2 Banda: "Può essere la mia miglior stagione a Lecce. So di dover migliorare e lavorare tanto"
Immagine news Serie A n.3 Il procuratore antimafia: "Dal calcio risposte timide, rapporto malato tra club e tifosi"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, i migliori 5 difensori dopo 13 giornate: Tiago Gabriel torna in graduatoria
Immagine news Serie A n.5 Bologna, i tempi di recupero per Vitik e le ultime su Immobile, Freuler e Skorupski
Immagine news Serie A n.6 Serie A, i migliori 5 portieri dopo 13 giornate: Maignan resta al comando
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Lescano torna in C a gennaio? Poker di pretendenti per l'argentino
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, summit a Milano: Tey atteso in Italia per fare il punto su club e mercato
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Bariti: "Grande prestazione a Catanzaro. Peccato non aver fatto punti"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, la lettera di addio di Andrea Langella: “Si chiude un capitolo della mia vita”
Immagine news Serie B n.5 Lerda: "Quali le promosse in A? È presto. Il Frosinone però non è più una sorpresa"
Immagine news Serie B n.6 A Castellammare finisce l'era Langella: la Juve Stabia è tutta di Brera Holdings
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, Iori: "Non trovo giusto che Diana si lamenti. Potrei farlo anche io"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, si muove il mercato per Spini. Sirene dalla Serie B per il classe 2001
Immagine news Serie C n.3 Banchieri: “In Serie C il livello si è alzato. L’FVS? Strumento prezioso da migliorare”
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, accordo fino al giugno 2028 per l'ex Rimini Gianluca Longobardi
Immagine news Serie C n.5 Latina, fumata bianca per il nuovo tecnico: accordo fino a giugno con opzione per Vope
Immagine news Serie C n.6 Latina, scelto il sostituto di Bruno: arriva Volpe
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
Immagine news Calcio femminile n.3 Stati Uniti-Italia, le formazioni ufficiali: tandem Corelli-Piemonte in avanti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.4 Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Immagine news Calcio femminile n.6 Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…