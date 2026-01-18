Parma, Cherubini: "Dopo questa partita faremo valutazioni sul mercato"

Il CEO del Parma Federico Cherubini ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Genoa. Queste le sue parole:

Quanto è difficile costruire un progetto partendo sui giovani e basare la salvezza su un allenatore giovane come Cuesta?

"Son due cose distinte. Da un lato c'è l'orgoglio di portare in prima squadra ragazzi del settore giovanile come Corvi e Rinaldi, ha un significato importante, valorizza tutto il lavoro della filiera. Tutti coloro a Collecchio che hanno lavorato negli anni con questi ragazzi sono sicuramente le prime persone ad essere felici. Sul tema della giovane età non sono molto d'accordo, avere una squadra giovane non è un alibi ma anche una grande opportunità. La storia insegna di squadre giovani che non ce l'hanno fatta ma anche squadre con tanti esperti che comunque non hanno raggiunto a salvezza. Quello non è un fattore, lo è la stabilità della rosa, non l'età media ma il come gestire il cambiare tanto, i nostri giovani giocano insieme da anni e quindi non è un problema".

Si parla dello scambio Cutrone-Luvumbo o di altre operazioni in entrata, qual è la posizione?

"La nostra posizione è molto chiara, prima della gara contro la Fiorentina era l'ultima prima del mercato, avevo detto che volevamo valutare i giocatori che stavamo recuperando dai vari infortuni, oggi sono tutti recuperati, ci eravamo dati l'impegno di arrivare alla fine di queste 5 partite ravvicinate e poi fare valutazioni. Abbiamo fatto uscite come Begic, altri sono oggetto di interesse, sicuramente non lasceremo la rosa con eventuali mancanze".

Si può parlare di migliorare rendimento in casa?

"Sì, vogliamo trovare continuità in casa, i numeri dicono questo in questo momento, ma nella produzione offensiva non c'è questa differenza. Abbiamo segnato lo stesso numero di gol in trasferta ma sono arrivati meno punti, sicuramente vogliamo migliorare il rendimento in casa ma soprattutto dare continuità".