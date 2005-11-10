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Parma, Sierro:Live TMW
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Edoardo Mammoli
Edoardo Mammoli
Oggi alle 20:45Serie A
autore Edoardo Mammoli
28.10.2026 20:45Serie A
Ore 20.45 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del centrocampista crociato Vincent Sierro al termine di Parma-Udinese, gara valevole per la 9° giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWEB.com.
Ore 21.16.
Grande attenzione al gioco aereo.
"Sappiamo che era una partita a cui fare molta attenzione. Ci sono stati tanti duelli. Dovevamo vincere i duelli aerei.".
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