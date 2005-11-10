Parma, Pettinà: "Paratici il mio punto di riferimento. Gli esoneri per me sono sconfitte"

Alessandro Pettinà, direttore sportivo del Parma, è intervenuto al Social Football Summit di Torino, parlando così degli esoneri degli allenatori che ci sono stati nella sua esperienza in Emilia-Romagna: "L'ho vissuta due volte questa cosa in maniera diretta e spero di non dovermi abituare. Per me è sempre stata una grande sconfitta personale e professionale, un tecnico viene giudicato spesso purtroppo per i risultati e, quando questi mancano, viene ritenuto il principale responsabile, malgrado non sempre lo sia. Mi sento di dire che sicuramente non è l'unico. Quelli con cui ho lavorato hanno tutti un carattere deciso, sono persone intelligenti, sensibili".

Ci racconti gli inizi della sua carriera.

"Mi sono ritrovato a fare il ds nella stagione 2018/19, la prima in A dopo il fallimento. La proprietà e l'AD Cherubini mi hanno dato l'opportunità. Non ho mai avuto l'ossessione di dire 'Devo diventare direttore sportivo’. Mi sono ritrovato a fare il ds affiancando i diversi direttori del Parma soprattutto nei momenti caldi del mercato. Noi dobbiamo cercare di lavorare meglio ogni giorno. Se ho dovuto vincere dei pregiudizi? Sì, ma penso anche adesso: quando sei giovane tanti vorrebbero essere al posto tuo".

Un retroscena di mercato che non è emerso?

"Un grande dirigente mi ha detto di non andare a fare blitz a meno che il calciatore non lo si abbia davvero in mano. Mi è capitato di andare di persona all'estero, sia di gestire le trattative da remoto: è fondamentale riuscire a conoscere gli interlocutori prima. Le dinamiche di gestione delle uscite e delle entrate cambiano completamente. Le società non sono gli unici interlocutori nel mercato, ci sono tante dinamiche".

Cosa pensa sia fondamentale nel mercato?

"Se vinci le prime partite - quando il mercato è ancora attivo - sei ancorato nelle tue intenzioni e rischi di non fare quel qualcosa in più. Se invece non vanno bene alcune convinzioni vengono meno e il rischio è di fare confusione. Bisogna togliere l'emotività".

Chi è il suo modello?

"Paratici lo rappresenta per me dal punto di vista professionale nella convinzione con cui identifica, conduce e finalizza la costruzione della rosa. È un punto di riferimento".