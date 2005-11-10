Sala non molla sul Generali Stadium: "Non intendo avere ripensamenti su questo processo"
Dimitri Conti
Fa discutere quanto sta avvenendo attorno al Generali Stadium, con le notizie delle ultime ore che raccontano di una misura approvata in maniera bilaterale dal Consiglio Comunale, che intende legare la prosecuzione del progetto a una nuova Valutazione di Impatto Sanitario e non alla vecchia procedura.
Sala non arretra nella sua posizione
Sul tema arriva anche un rapido commento da parte di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che tiene il punto: "Io rispetto l’opinione del Consiglio comunale ma l’aula rispetterà il fatto che io non intendo avere ripensamenti su questo processo. Ne parleremo anche in giunta, ma non intendo avere ripensamenti. Ne abbiamo parlato tre anni onestamente, per cui il Pd faccia quello che ritiene. Io, ripeto, faccio quello che ritengo e questo vuol dire continuare ad essere un uomo coerente, che ha impostato le cose in un certo modo dopo lunghissime discussioni", le sue parole riprese da Calcio & Finanza.