Milan, Moreira: "Io decisivo nel derby con l'Inter. Il 22 di Kakà? Provo a farmi un nome da solo"

Sarà anche costato attorno tra i 65 e i 70 milioni bonus inclusi, Diego Moreira sta vivendo un impatto devastante al Milan. L'ex Strasburgo, esterno offensivo belga, si è adattato in fretta ai dettami di Rúben Amorim e al livello della Serie A, con prestazioni altisonanti come il derby vinto 3-1 contro l'Inter (un gol e due assist). Oggi, dal ritiro della Nazionale del Belgio, il classe 2004 si è raccontato ai microfoni di RTL Info

Il trionfo nel derby e la maglia numero 22 di Kaká

"Sappiamo quanto sia importante una partita come il derby in Italia. Abbiamo imposto il nostro ritmo e il nostro gioco. Sono stato decisivo, ma è merito dei miei compagni. È qualcosa che rimarrà per sempre nella mia memoria", ha detto in prima battuta Moreira. Poi sull'eredità pesante per la maglia che un tempo apparteneva a Ricardo Kaká: "È un onore giocare con il suo numero. Ma sto costruendo la mia carriera e cercando di farmi un nome da solo".

Emergenza infortuni e il caso De Winter

A Milanello l'infermeria ha iniziato a traboccare, complici i molteplici impegni tra Europa League e campionato. "Sono state settimane piuttosto complicate, perché abbiamo giocato una serie di partite con giocatori infortunati. È stato molto intenso, ma dipendeva da noi prepararci al meglio", ha ammesso il belga di 22 anni. Nel frattempo Koni De Winter ha sollevato un polverone per il rifiuto della convocazione con il Belgio di Mark van Bommel, discorso delicato e spinoso: "Certamente la concorrenza ti fa desiderare ancora di più di giocare. Devo continuare a dimostrare il mio valore. Su De Winter è una questione personale. È una sua scelta, riguarda lui e l'allenatore. Non sono qui per parlare di questo, dovrete chiedere a lui".