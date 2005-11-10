Camoranesi: "Italia, non c'è altra strada che chiamare i giovani. Mancini ct? L'ho approvato"

Mauro German Camoranesi ha vinto un Mondiale contro la Francia e quindi la sfida che l'Italia si appresta ad affrontare non è una banale per lui, ma ha un significato particolare. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus ha commentato le scelte di Roberto Mancini: "Non c'è altra strada che dare spazio a giovani, avere fiducia in loro e farli crescere. Portano entusiasmo".

Mancini promosso

Camoranesi è tra coloro che volevano l'attuale ct sulla panchina della Nazionale e alla rosea ha spiegato di aver approvato la decisione perché si tratta di un allenatore bravo con idee chiare e che, con l'Europeo vinto nel 2021, aveva ridato un'identità all'Italia: "Poi la delusione di Zenica inevitabilmente resta addosso a tutti i protagonisti".

Il nuovo corso

Camoranesi sa quanto pesi vestire la maglia degli Azzurri e ha provato a spiegare anche il perché secondo lui chiamare giocatori differenti rispetto al passato sia giusto: "C'è un'idea nuova, hanno il desiderio di dimostrare il loro valore. Doumbia, Kayode e gli altri ragazzi sprigionano energia positiva".