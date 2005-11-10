Napoli, spaccatura tra Lang e i tifosi: cos'è successo. Manna pensa ai sostituti

Il futuro di Noa Lang con la maglia del Napoli rischia di finire improvvisamente in discussione a causa del clima di tensione nato domenica al Maradona durante il match contro la Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'esterno olandese si è reso protagonista di un paradosso: proprio mentre sta attraversando un evidente percorso di crescita sul piano del rendimento, garantendo prestazioni di altissimo livello per intensità e incisività, si è ritrovato al centro di un durissimo scontro con una parte della tifoseria azzurra, sfociato in insulti e inviti espliciti a lasciare la città.

Cosa succede ora

Un episodio pesante che potrebbe inevitabilmente incrinare il rapporto tra l'ambiente e Lang, balzato di recente agli onori delle cronache anche in patria dove è stato premiato con un disco d'oro per il suo ultimo singolo musicale sotto lo pseudonimo "Noano". Di fronte a questi interrogativi sulla permanenza dell'ex PSV, il direttore sportivo Giovanni Manna si sta già cautelando sul mercato per non farsi trovare impreparato nell'eventualità di una rottura a fine stagione. La dirigenza partenopea ha infatti intensificato il monitoraggio sui profili dei possibili sostituti per le corsie esterne, mantenendo ben saldi i radar sui giovani di maggior prospettiva da inserire nella rosa della prossima stagione.

Chi sono i possibili rimpiazzi

Tra le piste seguite con maggiore interesse spicca il nome del talento emergente Cacciamani, messosi in luce con la maglia del Torino, ma l'attenzione del Napoli travalica anche i confini nazionali. Sul taccuino del direttore sportivo partenopeo è finito con forza il nome di Jamie Bynoe-Gittens, 22enne esterno inglese di proprietà del Chelsea, individuato come un potenziale obiettivo di altissimo profilo per rinforzare il reparto offensivo qualora la spaccatura con Lang dovesse rivelarsi insanabile.