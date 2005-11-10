Domenica alle 12.30 la sfida a Torino fra Juventus e Venezia: parla il tecnico arancioneroverde, Davide Nicola, in conferenza stampa. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 13.18 inizia la conferenza stampa.

Come avete lavorato in questa sosta?

"Abbiamo fatto una valutazione su queste prime partite con la mia direzione, valutando quanto fatto e quanto recepito dalla squadra. Abbiamo diviso il lavoro, in parte per i comportamenti in campo e in parte per alimentare la consapevolezza di quanto stiamo facendo e quanto serve fare. Dobbiamo sempre avere la giusta ambizione, legata al pragmatismo. Il Venezia deve fare un campionato ambizioso, ma pragmatico. Desiderare di essere competitivi contro chiunque".

Che partita si prefigura?

"Il contesto richiede la consapevolezza di uno stadio importante, contro una squadra importante. La Juve ha variato fino a qui, dimostrando di avere una propria identità. Sa quello che vuole fare e lo fa bene. Noi dobbiamo esprimere ciò che stiamo esprimendo in maniera consapevole. Rispettando l'avversario, ma facendo di tutto per dire alla Juventus: 'Ci siamo anche noi'".

La sosta è arrivata al momento giusto o preferiva cavalcare l'entusiasmo per la vittoria con l'Udinese?

"Non vivo di entusiasmi a picchi, ma di lavoro. Con la voglia di chi dirige il lavoro e con la voglia messa in campo dai ragazzi. Ho trovato disponibilità da parte loro con richieste diverse. I ragazzi dimostrano anche voglia di migliorare, che stanno capendo il concetto di ambizione pragmatica. Da questo punto di vista sono soddisfatto, ma loro sanno che non sono mai soddisfatto".

Ha recuperato giocatori? Adorante?

"Andrea ha lavorato con noi. In questi 12 giorni progressivamente si è aggiunto chi già lavorava con noi, mi sono dedicato a chi conoscevo meno in campo. Andrea è un professionista esemplare, vedremo perché gli manca qualcosina anche se ha lavorato in maniera importante. L'aspetto più importante è che sta al giocatore tenere sempre alta motivazione, così quando si presenta l'occasione hanno solo una scelta, quella di sfruttarla".

In cosa dovete ancora migliorare?

"Interpretare una fase non basta, bisogna interpretare una fase e la sua transizione. Se sei efficace in attacco crei già i presupposti per una fase difensiva, e viceversa. Stiamo progredendo sui concetti in maniera brillanti per alcuni, per altri dobbiamo migliorare e assimilarli".

Il Venezia si difende meglio sui piazzati, dove la Juve è forte. Ma davanti ancora non sono arrivati i gol. Quanto sono importanti i piazzati e ci state lavorando?

"Sicuramente è così, sono importanti sia per essere pericolosi, che per limitare gli altri. La scelta di modificare un certo tipo di difesa va in questa direzione. Ci sono momenti in cui lo facciamo nel giusto modo, altri in cui abbiamo ancora margine di miglioramento, dobbiamo essere più convinti di cosa facciamo e del tempo con cui lo facciamo. Sui calci piazzati a favore stiamo cercando di creare un modo di stare in campo che ci dia più soluzioni. Ho visto i ragazzi applicare già situazioni e movimenti che ci piacciono, bisogna insistere. La dedizione con la quale ti dedichi a ciò in cui credi e la ripetitività ti portano a creare quella situazione che poi si verifica. Sono d'accordo sul fatto che siano assolutamente importanti. In alcuni momenti possono essere determinanti. Sicuramente sarà un bel test anche quello di domani dal punto di vista dei piazzati in entrambe le fasi".

Meglio la doppia punta oppure Yeboah con Adams, per la sfida alla Juventus?

"Contro alcuni abbiamo proposto un giocatore con certe caratteristiche, altre con altri. Non posso chiaramente risponderle cosa ho pensato per domani, perché significherebbe dare un vantaggio, non che gli altri si preoccupino troppo di noi probabilmente, però mi piace sempre dare la giusta importanza a ciò che si fa in campo. Alla fine di queste due settimane questo è il momento più importante per un allenatore perché si dedica a raccogliere tutte le sensazioni che lo porteranno a fare una scelta. Sapendo che le partite si costruiscono fra chi inizia e chi subentra".

Le nazionali influiscono le scelte?

"No, guardo gli avversari. Le nazionali servono a conoscere chi è più indietro o ha giocato meno, ma la valutazione è sempre in base a chi incontriamo ed alla forma dei giocatori".

Un po' come hanno chiesto a Gattuso per la Lazio e ad altri: qualche giocatore le ha chiesto un permesso per giocare a GTA VI?

"Un permesso in che senso?".

Per giocare al posto di allenarsi magari.

"Sarei più preoccupato se si preoccupassero dei giochi, alla mia età mi dedicavo ad altro... Ma nella loro vita privata possono fare ciò che vogliono, l'importante è fare tutto con buon senso e giusto peso. Poi se qualcuno rimanesse chiuso per giorni a giocare per giorni beh, mi dispiacerebbe per lui, ci sono tante altre cose da fare".

Ore 13.35 la conferenza stampa