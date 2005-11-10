Atalanta, Sarri: "Abbiamo recuperato diversi giocatori, ora serve ritrovare la condizione"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 13:23Serie A
autore Daniel Uccellieri
21.11.2026 13:23Serie A
Sarri aggiorna sulle condizioni dei giocatori dell'Atalanta in vista dell'Inter: diversi rientri, ma serve ritrovare la condizione agonistica.
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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha fatto il punto sugli infortuni:
Come stanno andando le cose tra recuperi e infortunati?
"Abbiamo recuperato diversi giocatori. Bellanova per esempio si sta allenando con noi da martedì, Gaetano si è allenato ieri, Raspadori non ha fatto tutti gli allenamenti, Kessié è rientrato ieri a Zingonia. I ragazzi vanno recuperati anche da un punto di vista agonistico".
Quando rientrerà Hien?
"Lui si sta allenando in campo. Farà un altro controllo e poi valuteremo la situazione".
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