Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha fatto il punto sugli infortuni:

Come stanno andando le cose tra recuperi e infortunati?

"Abbiamo recuperato diversi giocatori. Bellanova per esempio si sta allenando con noi da martedì, Gaetano si è allenato ieri, Raspadori non ha fatto tutti gli allenamenti, Kessié è rientrato ieri a Zingonia. I ragazzi vanno recuperati anche da un punto di vista agonistico".

Quando rientrerà Hien?

"Lui si sta allenando in campo. Farà un altro controllo e poi valuteremo la situazione".