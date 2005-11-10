Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa anche di Nikola Moro, ormai uno dei simboli rossoblù, che sta trovando meno continuità: "Sta bene, questa settimana ho parlato anche con lui. Abbiamo avuto una chiacchierata molto costruttiva. È un ragazzo che ci tiene e vuole mettersi in mostra. È un ragazzo sensibile che se non sente la maglia da titolare addosso perde fiducia, ma negli ultimi 20 giorni l'ho visto allenarsi in maniera differente. Non deve sentirsi escluso perché per me non ci sono titolari, ma gioca chi più mi dimostra in allenamento".

Zaniolo è uno di quei giocatori su cui non è riuscito ad incidere come avrebbe desiderato?

"È un giocatore che ho avuto il piacere di allenare a Firenze. Ha trovato poco spazio con me perché ha avuto dei problemi fisici e inoltre avevamo Kean che segnava molto, ma è un giocatore forte e mi auguro che possa continuare a crescere così perché anche la Nazionale italiana ha bisogno di questo Zaniolo".

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