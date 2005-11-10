Napoli-Torino non sarà soltanto una sfida importante per il campionato, ma anche un'occasione per osservare da vicino uno dei giovani più interessanti della formazione granata. Gli azzurri hanno infatti messo gli occhi su Alessio Cacciamani, esterno classe 2007 che si sta ritagliando uno spazio significativo in Serie A nonostante la giovane età. Il talento del Torino è finito sul taccuino della dirigenza partenopea e l'interesse non è più soltanto un'indiscrezione. A confermarlo è stato direttamente il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha ammesso l'apprezzamento del Napoli nei confronti del diciannovenne: "È vero, ci piace, lo stiamo seguendo".

Napoli, Cacciamani nel mirino: Manna esce allo scoperto

Le prestazioni di Cacciamani non sono passate inosservate agli osservatori del Napoli. L'esterno granata ha già collezionato 10 presenze in Serie A e due in Coppa Italia in questa prima parte di stagione, dimostrando di poter trovare spazio anche nel massimo campionato italiano. Un percorso di crescita che ha attirato l'attenzione della società azzurra, sempre alla ricerca di giovani profili sui quali investire per il futuro. Le parole di Manna confermano che il Napoli sta monitorando concretamente il calciatore, anche se al momento non emergono indicazioni su una trattativa già avviata con il Torino.

Torino, Cacciamani costa 35-40 milioni: la richiesta per gennaio

L'ostacolo principale a un eventuale trasferimento è rappresentato dalla valutazione del cartellino. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Torino non intende privarsi facilmente del proprio talento e avrebbe fissato una richiesta compresa tra 35 e 40 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto per un calciatore che sta muovendo i primi passi in Serie A, ma che testimonia la volontà della società granata di valorizzarne il potenziale. Il Napoli potrebbe valutare un tentativo già durante il mercato di gennaio, anche se molto dipenderà dalla possibilità di trovare un punto d'incontro con il Torino.

Cacciamani pensa al campo: "Il primo gol è un obiettivo"

Mentre le voci di mercato cominciano a intensificarsi, Cacciamani resta concentrato sul proprio percorso di crescita con la maglia granata. Il giovane esterno è ancora alla ricerca della prima rete con il Torino e non nasconde la volontà di aggiungere anche i gol al proprio rendimento. "Sinceramente il gol è una cosa che devo iniziare a mettere in conto, mi piacerebbe molto, è un obiettivo".