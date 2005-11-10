La Juventus arrivava ad una sfida importante come quella di stasera contro il Como con un ottimo andamento e con l'obiettivo di poter finalmente pronunciare la parola "continuità". Due vittorie di fila, 4 nelle ultime 5, con in mezzo il pareggio con la Fiorentina. E allora com'è possibile che dopo 5 minuti un giocatore dell'esperienza internazionale di Kolo Muani cada in una sciocchezza, per non dire follia, come quella che porta al cartellino rosso?

L'incoerenza dei giocatori della Juventus

Oggi tocca al francese, che però non è il primo a far pagare la propria squadra errori individuali all'apparenza inspiegabili. La sfida del Sinigaglia conferma ancora una volta che, al netto dei tentativi più disparati di tentare approcci differenti per tirare fuori qualcosa in più dal proprio gruppo di giocatori, alla fine succeda sempre qualcosa di inaspettato per Spalletti. Dalle coccole alle "bastonate" nelle dichiarazioni, cambia poco. Al tecnico di Certaldo resta solamente in mano la frustrazione di vedere come, alla fine, prima o poi qualcuno tradisce e compromette dei possibili passi avanti.

La sfida terminata 3-0 al Sinigaglia rimane chiaramente difficile da analizzare per quanto accaduto dal 5' al 90', nel calcio moderno è assai raro vedere qualcuno strappare punti in inferiorità numerica. E in questo, oggi, la Juve non è stata nemmeno fortunata visto che il gol che sblocca il match è arrivato sul finire della prima frazione, quando si poteva andare a ragionare in spogliatoio.

Certo, rimane l'impressione che da qui a gennaio vadano fatte nuove riflessioni sui motivi che portano a questi continui cambi di direzione nel rendimento dei singoli: si tratta del livello generale de giocatori, di qualcosa che non funziona in ciò che trasmette l'allenatore o altro ancora? Intanto gli obiettivi grossi si allontanano e la risalita della Juve è complicata da passi falsi incoerenti con le cose buone fatte pochi giorni prima.