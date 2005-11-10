Pavoletti chiede scusa ai genoani: "Ho parlato di Curva Nord e del Marassi. Non si può sentire"

Leonardo Pavoletti è diventato un idolo a Cagliari, ma nel suo passato ha vestito anche la maglia del Genoa, con ottimi risultati. Intervistato da Il Secolo XIX ha parlato della sua avventura in rossoblù, definendola il sogno che si è realizzato. A quei tempi era reduce da un periodo complicato al Sassuolo e in Liguria ha avuto l'opportunità di giocare al fianco di grandi giocatori ed essere allenato da un top come Gasperini.

Le scuse ai tifosi del Genoa

Pavoletti torna sulle parole di qualche giorno fa, quando definì il Ferraris come "Marassi" e la gradinata Nord come "Curva": "Me l’hanno fatto subito notare, ero reduce da quattro ore a Coverciano e la stanchezza mi ha giocato un brutto scherzo. “Il Marassi” non si può sentire... Quando sono tornato da avversario e ho segnato, mi aspettavo fischi e insulti. Invece un gruppo di tifosi rossoblù mi offrì da bere, ricordandomi quegli anni belli e quei tre gol nei derby".