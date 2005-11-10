Pavoletti non chiude al ritorno in campo: "Proposte dall'estero, a gennaio vedremo"

Leonardo Pavoletti non ha ancora deciso se chiudere definitivamente la carriera da calciatore. L'ex centravanti del Cagliari, che il prossimo 26 novembre compirà 38 anni, si è concesso tempo fino a gennaio per valutare un eventuale ritorno in campo. Nel frattempo si dedica alla famiglia, al corso da direttore sportivo a Coverciano e a Prolab, progetto dedicato alla preparazione atletica attraverso metodologie innovative e tecnologie applicate allo sport. Intervistato dal Corriere dello Sport, Pavoletti ha raccontato anche alcune curiosità della propria carriera.

Pavoletti: "Koulibaly e Chiellini i difensori più duri. Szczesny mi negò il gol"

Ripensando agli avversari affrontati, l'attaccante ha individuato due difensori particolarmente difficili: "Le botte? Poche. Koulibaly in allenamento a Napoli, Chiellini in campionato: un derby tra livornesi. Non gli ho mai fatto gol, complice un miracolo di Szczesny su una mia girata di testa". Un ricordo che riporta anche alla sua esperienza al Napoli e alle sfide contro la Juventus.

Il futuro di Pavoletti: "Australia o paesi arabi? A gennaio vedremo"

La possibilità di tornare a giocare resta aperta, soprattutto all'estero: "Ho avuto qualche proposta, ma penso ai miei figli, magari all'Australia o ai paesi arabi. Ora, il podio è chiaro: famiglia, Coverciano, Prolab. A gennaio vedremo". Sul percorso da dirigente, Pavoletti ha aggiunto: "Al corso gli interventi di Paratici e Ausilio sono stati interessanti". Per il momento, dunque, nessuna decisione definitiva sul ritiro: l'ex centravanti valuterà il proprio futuro nei prossimi mesi.