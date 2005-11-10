L'ex Pellegrini: "Mi aspettavo il Napoli tra le prime tre ma KDB play è una grande mossa"

In vista del big match tra Napoli e Juventus, ai microfoni de La Repubblica ha parlato l'ex attaccante azzurro Claudio Pellegrini: "Non pensiamo che sia una passeggiata. La Juve è stata sfortunata col Genoa, ha avuto diverse occasioni. La squadra è in ritiro, la società si è fatta sentire. Proveranno a reagire. Riguardo al Napoli, pensavo partisse meglio. Magari non al primo posto in classifica, ma tra le prime tre. In alcune partite è stato molto lezioso. Ci sono ottimi palleggiatori, ma a volte è stato un po’ lento nello sviluppo del gioco. Serve maggiore velocità".

Chi è l'uomo in più di questo Napoli?

"Kevin De Bruyne. Dobbiamo dare merito ad Allegri, gli ha trovato un ruolo nuovo in cui può fare bene. Il belga è bravo a verticalizzare. Mi sarebbe piaciuto giocare con Kevin".

Di Hojlund cosa pensa?

"Fortissimo. Sa difendere la palla e giocare in profondità. Ha segnato pochi gol finora, ma sono sicuri che arriveranno. È molto completo. Lucca? Voglio andare controcorrente. Credo nelle sue qualità, lo conosco. Fare l’attaccante a Napoli e non segnare non facile. La pressione è tanta. Si deve soltanto sbloccare. Voglio pensare ancora che possa farcela".