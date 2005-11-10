Napoli, novità importanti per Allegri: David Neres può rientrare anche prima della sosta

Importanti novità giungono dall'infermeria del Napoli per Massimiliano Allegri, che in vista della gara interna contro la Lazio potrebbe ritrovare un elemento fermo ai box da diverse settimane. Come riportato dal Corriere dello Sport, che ha fornito anche aggiornamenti dettagliati sui quadri clinici di Favasuli e Alisson, il calciatore in questione è David Neres. L'esterno brasiliano sta provando a forzare i tempi per rientrare prima della sosta, il che sarebbe un recupero di grande rilievo per la rosa partenopea, sebbene dallo staff di Castel Volturno la parola d'ordine rimanga la prudenza per evitare di correre rischi inutili.

Quando può tornare

Stando a quanto pubblicato questa mattina dal quotidiano nazionale, Neres dovrebbe strappare la convocazione per la sfida tra Napoli e Lazio (8 novembre), ultimo appuntamento di campionato prima della pausa per le Nazionali. L'eventuale ritorno dell'esterno brasiliano rappresenterebbe una notizia quantomai positiva per il tecnico azzurro, costretto nelle ultime uscite a fare i conti con un'emergenza numerica sia nel reparto d'attacco sia in quello difensivo, che ha privato la squadra di diverse pedine di fondamentale importanza.

Gli altri

Per quanto riguarda Alisson Santos e Favasuli, invece, i tempi di recupero trovano piena conferma: per entrambi il rientro con il resto del gruppo avverrà soltanto dopo la sosta. Entrambi i calciatori stanno procedendo al meglio nei rispettivi percorsi di riabilitazione, garantendo così ad Allegri la disponibilità di tre veri e propri "nuovi rinforzi" alla ripresa del campioanto con il Napoli.