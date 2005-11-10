Pellegrini sul palo, Nico Paz stoppato: il Como frena la Roma 0-0 al 45'

Finisce 0-0 il primo tempo tra Como e Roma al Sinigaglia: tanto spettacolo e occasioni da un lato e dall'altro per segnare, ma la partita è rimasta inchiodata a reti inviolate.

Palo di Pellegrini, Gollini ferma Nico Paz

Il Como ha tremato per la prima volta al sesto minuto di gioco per la paura più grande del lunch match di oggi contro la Roma: le combinazioni nello stretto tra trequartisti e attaccanti. Con Mancini sganciato da torre per fare da sponda per Malen ad accarezzare palla comodamente per il mancino di Dybala, che quasi incredulo della gigantesca occasione da rete non è riuscito ad angolare a sufficienza. Un primo avvertimento che ha visto la risposta immediata dei lariani su servizio in profondità per Nico Paz, a tentare il cucchiaio su Gollini invece bravo a respingere. Una gara dall’intensità folle e pochi istanti dopo seguita dal palo sbeccato da Lorenzo Pellegrini tornato titolare 184 giorni dopo. Malen a tentare di sfilare sulla fascia destra su lancio millimetrico di Mancini e un destro incrociato di poco fuori di Caqueret sfiorano la prima rete della partita.

Scoppia la polemica

Si chiude con tanto di polemica il primo tempo: un contatto tra Diao e Wesley ad interrompere la corsa del senegalese, ma il direttore di gara Fabbri non fischia nulla. Scoppiano all'indirizzo dell'arbitro Nico Paz e compagni, furiosi e a sbracciare per il fallo non fischiato che avrebbe fatto scattare l'ammonizione per l'esterno della Roma. Finisce quindi 0-0 il primo tempo a Como, in attesa della ripresa.