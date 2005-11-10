Da Pio a Sebastiano e Salvatore: come sarebbe una Nazionale formata da soli Esposito

Due fratelli in campo con l’Italia non si vedevano dal 2000, quando furono Filippo e Simone Inzaghi a condividere la maglia azzurra. Lunedì scorso in Turchia è successo di nuovo, questa volta con Pio e Sebastiano Esposito, e stasera in Francia potrebbe ripetersi ancora. Ma la storia della famiglia Esposito non finisce qui. Perché c’è anche Salvatore, il maggiore dei tre fratelli, che oggi gioca nella Samp in Serie B, ma soprattutto che aveva già esordito nel 2022 con Roberto Mancini ct. Un'unica madre, tre Esposito, tutti in azzurro. Un record che fa venire una domanda quasi inevitabile: ma se l’Italia fosse composta soltanto da Esposito, che squadra ne uscirebbe? Una provocazione, certo. Ma con un cognome così diffuso nel nostro Paese, costruire un undici non sarebbe poi così complicato.

Come sarebbe una Nazionale di soli Esposito

Tra Serie A, Serie B, Serie C e dilettanti, i giocatori con questo cognome non mancano affatto. In porta potrebbe esserci, ad esempio, Manuel Esposito del Benevento. Davanti a lui Catello Esposito della Lucchese terzino destro, Adriano Esposito del Ravenna e Sebastian Esposito del Lecce (nato a Melbourne e in possesso del doppio passaporto, quindi ancora convocabile nonostante abbia rappresentato l’Australia a livello giovanile) centrali, e l'altro Bernardo Esposito del Ragusa terzino sinistro. A centrocampo spazio a Salvatore Esposito, come dicevamo già azzurro con Mancini, insieme a Mattia Esposito, talento del Napoli attualmente in prestito al Bari (arretrato di qualche metro per esigenze tattiche nel nostro speciale undici), e a Francesco Esposito dell’Atletico Lodigiani. Sulle fasce Mauro Esposito, ex Roma e Cagliari con sei presenze nell’Italia tra 2004 e 2006, e Sebastiano Esposito del Sassuolo. Davanti, inevitabilmente, c’è Pio Esposito. Il centravanti dell’Inter è ormai uno dei protagonisti della Nazionale vera, con undici presenze e sei gol all'attivo.

E in panchina? Massimiliano "Max" Esposito, ex attaccante di Serie A e soprattutto già commissario tecnico dell’Italia di beach soccer dal 2010 al 2015. Una Nazionale per assurdo, dunque, ma con giocatori realmente esistiti o esistenti, un ex azzurro e persino un allenatore che una rappresentativa italiana l’ha guidata per davvero.

L'Italia degli Esposito

L'ITALIA DEGLI ESPOSITO (4-3-3): Manuel Esposito; Catello Esposito, Adriano Esposito, Sebastian Esposito, Bernardo Esposito; Salvatore Esposito, Mattia Esposito, Francesco Esposito; Mauro Esposito, Pio Esposito, Sebastiano Esposito. Allenatore: Massimiliano "Max" Esposito.