La Juventus chiude i giochi e si prende i tre punti col Napoli: arriva il 3-0, a segno Kostic
All'86' si chiude Juventus-Napoli. Risultato in ghiaccio per i bianconeri grazie alla rete di Filip Kostic: sinistro da fuori area dell'ex Eintracht dopo una chiusura così così di Buongiorno ed ecco il 3-0 per Spalletti e i suoi.
